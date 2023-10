Rapina al market, condannato a due anni e otto mesi

E’ stato condannato a due anni e otto per rapina mesi il 25enne ucraino, residente a Carpi, che nel gennaio del 2020 ha aggredito Jamal Babar, 50 anni, pakistano, titolare del market di via Ciro Menotti, in pieno centro storico. Il 22enne, quella sera di tre anni fa, era entrato nel negozio per farsi consegnare l’incasso della serata (circa mille euro) che il titolare custodiva all’interno del marsupio. Il rifiuto di quest’ultimo (difeso dall’avvocato Luca Artioli), ha fatto scatenare la furia dell’ucraino che lo ha picchiato con calci e pugni per oltre un’ora. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di catturare in breve tempo il rapinatore. Sempre nel 2020, ad agosto, lo stesso market è stato di nuovo rapinato e Jamal Babar e il figlio sono stati aggrediti. Anche in quel caso, la Polizia di Stato era riuscita a individuare a tempo di record i giovani responsabili: quattro giovani italiani, di cui tre minorenni e un diciottenne.