Rapina al minore, "Capisco che non sia di grande importanza"

"Capisco che un ragazzino rapinato del telefonino, per le forze dell’ordine, non sia di grande importanza. L’intervento di una pattuglia, però, sarebbe servito a far vedere a mio figlio che se succede qualcosa, si può e si deve denunciare, perchè lui aveva paura di farlo: temeva ritorsioni. Invece è arrivato il messaggio opposto". È lo sfogo di una giovane mamma modenese, che spiega di non essere riuscita, nonostante le chiamate alle forze dell’ordine, a far fermare il ragazzo che aveva da poco rapinato il figlio nonostante fosse riuscita a individuarlo. L’episodio è accaduto lunedì alle 14.30 circa. Il ragazzino, uno studente 13enne era sceso dal bus per raggiungere casa dei nonni, tra via Ruffini e via Costa. All’improvviso è stato raggiunto da un giovane nordafricano che gli ha chiesto di poter utilizzare il suo telefonino, avendo necessità di chiamare un amico. "Mio figlio ha pure provato a sbloccarglielo ma lo straniero glielo ha strappato dalle mani, cambiando il pin – spiega –. Quando mio figlio gli ha chiesto di restituirglielo il ragazzo – anch’egli pare minorenne – ha fatto come per dargli uno schiaffo, alzando le mani verso di lui. Mio figlio, temendo di essere picchiato, gli ha lasciato il telefono. Quando è tornato a casa, ci ha spiegato l’accaduto e ho subito geolocalizzato il telefonino in via Fabriani, dietro alla stazione delle autocorriere". "Arrivata sul posto – continua la donna – ho chiamato le forze dell’ordine ma mi hanno detto che non c’erano pattuglie disponibili. Nel frattempo questo ragazzo si è spostato. Con l’auto ho seguito il percorso che stava facendo e, arrivati davanti a Porta Aperta, a distanza di due minuti dal ladro, il signore che gestisce la struttura mi ha detto che non poteva chiamarli fuori e che io non potevo entrare. Ho richiamato sia la polizia sia i carabinieri, che mi hanno risposto di non poter far niente, non essendoci una denuncia. Ho chiesto di essere ricevuta, ma mi hanno risposto che l’ufficio era chiuso. Oggi (ieri, ndr) ho presentato denuncia alla polizia ma il mio telefono ha perso le tracce e quello di mio marito (ieri) lo ha geolocalizzato a Parma".

v. r.