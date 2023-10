Rapina al Parco della Creatività: "Baby gang ormai fuori controllo. Attenti alle nuove zone di degrado"

Una rapina in piena regola, nemmeno a ora troppo tarda. E’ capitato a uno studente che rientrava dal turnodi lavoro in una pizzeria di via Sigonio: intorno alle 21 di domenica sera, mentre rientrava a casa, è stato accerchiato da dieci giovani stranieri in pieno parco della creatività in zona ex Amcm. Qualcuno gli ha puntato un oggetto metalico alla gola, si sono fatti consegnare coldi e cellulare. Il parco della creatività si appreseta a diventare area degradata? La consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Elisa Rossini, manifesta preoccupazione: "L’aggressione al Parco della Creatività recentemente “restituito alla città” è la dimostrazione che le inaugurazioni a cui il Sindaco ci ha ormai abituati sono vuote operazioni di marketing. I problemi della città restano irrisolti. Una riqualificazione che la città attende da decenni nel giro di pochi giorni ha già visto il primo grave episodio di delinquenza ai danni di un inerme cittadino. Uno dei tanti di cui Modena e i modenesi sono da anni vittime a causa di una giunta che ha sempre rifiutato di dare il giusto peso al diritto dei cittadini alla sicurezza. È venuto il momento di lasciare da parte i nastri tagliati a favor di telecamere".

Sulla stessa linea Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia: "L’escalation criminale generata soprattutto da stranieri e bande di giovani pronti ad aggredire e a minacciare di morti per pochi euro e un cellulare è di fatto fuori controllo. Non possiamo accettare come normalità il fatto che episodi come la rapina ai danni di un ragazzo in un’area centrale della città si ripetano ormai cadenza quotidiana. L’ultimo fatto, avvenuto nella nuova piazzetta rialzata dell’ex Amcm, non solo è la conferma di una situazione grave sul fronte della sicurezza, ma decreta già il fallimento di riqualificazione più attenta all’edilizia che alla socialità. Che a due settimane dall’inaugurazione è più terra di nessuno e di delinquenti che spazio per i cittadini onesti. Anzi per i cittadini onesti quello è già un luogo da evitare. Il parco della creatività è rimasto sulla carta e ha già ceduto il passo al parco della criminalità".

Critici anche in casa Lega, con la segretaria Caterina Bedostri e il responsabile sicurezza Mario Mirabelli: "Basta feste, cerimonie e autocelebrazioni di vario tipo. I dati su furti e violenze in genere, vengono analizzati, oppure, considerando che l’ultimo fatto di cronaca è avvenuto in una ‘nuova’ zona non fa testo, essendo comunque a dir poco sconcertante, proprio perchè in una zona appena inaugurata".

Aggiunge Mario Mirabelli: "Cme si fanno a considerare, in una realtà come la nostra, in una situazione oramai ampiamente delegittimata dalla delinquenza, le baby gang ‘pochi smandruppati’? Per rendere la città più sicura, cosa realmente si vuole fare? Giugno 2024, porterà i cittadini ad una scelta responsabile, si tenga conto di tutti i fatti accaduti e di come è stata affrontata la sicurezza in città. L’attuale insicurezza condiziona la vita dei cittadini, costringendoli a vivere male o come reclusi".