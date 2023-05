Rapina al supermercato: arrestato

Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri hanno arrestato un 19enne, resosi responsabile del reato di rapina in un supermercato di Castelfranco. Un altro giovane è stato invece denunciato per furto. Nello specifico, venerdì un addetto alla vigilanza del supermercato ha notato due persone mentre si impossessavano di generi alimentari ed è intervenuto per cercare di fermarli. Uno dei due ha spintonato la guardia, mentre il secondo, approfittando del caos, si è allontanato con un oggetto prelevato e non pagato. I carabinieri hanno individuato i responsabili e recuperato la refurtiva.