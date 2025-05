Rapina alle Poste, bandito in fuga con il bottino

Rapina l’altro ieri all’ufficio postale della frazione di San Vito. Secondo una prima ricostruzione, il colpo è stato messo a segno da un malvivente entrato in azione verso le 13,40, quando mancavano pochi minuti alla chiusura degli sportelli. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il rapinatore, probabilmente brandendo un cutter si sia fatto consegnare il denaro dai dipendenti per poi darsi alla fuga. Ancora da accertare se fuori dall’ufficio ci fosse ad attenderlo un complice.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, che mantengono appunto, al momento, il massimo riserbo sull’accaduto. Non è stato reso noto nemmeno l’ammontare del colpo. Si sa soltanto che, tra i presenti, c’è stato un grande e comprensibile spavento, ma non ci sono stati feriti e nessuno si è fatto del male. Quanto accaduto ha comunque prodotto i suoi effetti negativi anche sulla comunità locale. Così come già avvenuto nella giornata di ieri, anche oggi l’ufficio postale di San Vito rimarrà chiuso in via straordinaria per accertamenti da parte degli inquirenti, che stanno appunto lavorando per dare un’identità ai due rapinatori. Le Poste, quindi, riapriranno regolarmente a San Vito solo a partire da domani, secondo i consueti orari.