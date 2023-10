"Rapina all’Ex Amcm . La destra strumentalizza"

"L’ex Amcm doveva rimanere nel degrado? Esprimiamo piena solidarietà alla vittima ma è paradossale che la destra sia per il degrado e contro una rigenerazione urbana". Così Antonio Carpentieri, Capogruppo e responsabile sicurezza Pd interviene sulla brutale rapina ai danni di uno studente che rientrava dal turnodi lavoro in una pizzeria di via Sigonio, intorno alle 21 di domenica sera.

Il giovane è stato accerchiato da dieci ragazzi stranieri in pieno parco della creatività in zona ex Amcm. Secondo La consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Elisa Rossini "l’aggressione al Parco della Creatività recentemente ’restituito alla città’ è la dimostrazione che le inaugurazioni a cui il sindaco ci ha ormai abituati sono vuote operazioni di marketing. I problemi della città restano irrisolti".

Carpentieri, sottolineando la gravità di quanto accaduto ed esprimendo solidarietà alla giovane vittima si rivolge quindi alla destra modenese: ‘Il luogo dove il grave fatto accaduto è stato di recente riqualificato e, prossimamente, verrà completata la sistemazione dell’intero quadrante dell’ex AMCM. La destra modenese vede il mondo al contrario e sostiene l’inutilità dell’intervento, rimpiangendo ciò che c’era prima. Il ragionamento è surreale. E’ sbagliato restituire al quartiere una piazza nuova con parcheggio, palestra, teatri, verde e spazi pedonali? Per noi e per i modenesi certamente no. Forse la destra ama spazi abbandonati a fianco del centro, noi preferiamo una città riqualificata. Pur di non riconoscere che il Governo non risponde alla giuste richieste di Modena di avere più forze dell’ordine – tuona Carpentieri –, la destra modenese strumentalizza una rapina per gettare fango sulla rigenerazione dell’ex Amcm". Carpentieri fa poi presente come lo Stato non risponda alle richieste dei cittadini mentre "l’Amministrazione comunale sì con 19 nuove assunzioni in polizia locale, telecamere e il presidio fisso in centro storico-piazza Matteotti. Come è noto Modena sconta, purtroppo, la situazione, ormai non più sostenibile, degli organici delle Forze dell’Ordine chiamate a fare gli straordinari con organici assolutamente insufficienti per presidiare il nostro territorio. La destra è al Governo, vuole prendersi una responsabilità e promuovere azioni concrete?".

v.r.