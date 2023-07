Rapina in banca a Modena finisce in fuga: clienti ‘eroi’ del bar vicino recuperano il bottino

Modena, 21 luglio 2023 – Non è stata una pausa al bar come tutte le altre, quella vissuta oggi pomeriggio da sei clienti “eroi” che, armati di coraggio, hanno braccato uno dei due malviventi che stavano scappando dopo aver rapinato la filiale Unicredit di viale Corassori. Stando alle prime ricostruzioni, i due criminali si sarebbero introdotti all’interno dell’istituto di credito poco prima delle 13.45 attraversando una vetrata laterale che era stata tagliata e poi abbattuta con l’utilizzo di una ventosa.

A questo punto, armati di un taglierino, i due malviventi si sarebbero fatti consegnare il denaro minacciando un dipendente dell’istituto, per poi fuggire velocemente all’esterno della banca. Ed è stato proprio mentre i due cercavano di dileguarsi che alcuni clienti del bar vicino, dopo essersi accorti della rapina in corso, si sono lanciati all’inseguimento dei due riuscendo a braccare uno dei malviventi, recuperando di conseguenza anche il bottino che il criminale aveva ancora in mano.

Bottino che è "stato riconsegnato subito alla banca – riavvolge il nastro la barista che ha assistito alla scena –. Sembrava di essere in un film: questi ragazzi hanno dimostrato un grandissimo senso civico. Sono stati fantastici". Sul posto sono poi intervenuti immediatamente gli agenti delle volanti della Polizia di Stato e uno dei rapinatori, italiano, è stato così bloccato grazie anche all’aiuto dei clienti eroi. Il malvivente è stato poi portato in Questura in stato di arresto per il reato di rapina aggravata in concorso, mentre il complice è invece riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce.

Sul posto anche gli investigatori della squadra mobile, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso mentre la scientifica si è occupata dei rilievi, repertando tutti gli elementi presenti sulla scena del crimine. Al momento, è in corso anche la conta del denaro, per capire se il fuggitivo sia riuscito a intascare una qualche somma di bottino. Recuperata e sequestrata, infine, anche l’auto utilizzata dai criminali per raggiungere il luogo del colpo.