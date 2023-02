Rapina a mano armata alla Banca SanFelice 1893 di Carpi (Modena)

La Banca SanFelice viale Manzoni Carpi

Per approfondire:

Carpi (Modena), 7 febbraio 2023 – Rapina a mano armata oggi alla Banca SanFelice 1893, di viale Manzoni, intorno alle 13, in prossimità dell’orario di chiusura.

Secondo le prime indiscrezioni a fare irruzione nell’istituto di credito sarebbe stata più di una persona, e sotto la minaccia pare di un cutter, si sarebbero fatti consegnare del denaro. Non risultano esserci stati feriti né ostaggi all’interno della banca.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Chi lavora negli uffici e nei negozi in prossimità dell’istituto bancario, così come i residenti delle vicine abitazioni, riferiscono di non essersi accorti che stava avvenendo una rapina.

Notizia in aggiornamento