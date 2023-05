Rapina col bastone, 22enne condannato

Lo avevano preso di mira sull’autobus. Prima lo avevano aggredito e poi avevano tentato di rubargli gli occhiali. Quando l’uomo, un 44enne, era uscito dal mezzo pubblico, alla stazione delle autocorriere lo avevano colpito brutalmente con un bastone. Ieri mattina uno dei giovani rapinatori, un 22enne tunisino è stato condannato a due anni e quattro mesi di carcere nell’ambito del processo con rito abbreviato. Il ragazzo – al pari di altri connazionali – era accusato di tentata rapina e lesioni. L’episodio era avvenuto a luglio dello scorso anno. Secondo quanto emerso dalle indagini l’imputato aveva cercato di rubare gli occhiali da sole alla vittima, che in quel momento si trovava seduta in autobus. L’uomo, però, aveva opposto resistenza, allontanando l’aggressore. Una volta arrivati alla stazione delle corriere, però, il 22enne, che nel frattempo aveva chiamato sul posto altri amici, si era scagliato contro la vittima, colpendola con un bastone e provocandogli serie lesioni, tanto da fratturargli una costola. I carabinieri, subito intervenuti sul posto avevano poi identificato l’imputato, raggiunto lo scorso settembre da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nei confronti dei due complici, invece, era stata applicata la misura del divieto di dimora nella provincia di Modena. Ieri il principale responsabile della tentata rapina e delle lesioni è stato appunto condannato a due anni e quattro mesi di carcere.