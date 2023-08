Rapina col coltello in tabaccheria: due giovani finiscono ai domiciliari

Per qualche interminabile minuto era precipitato in un vortice di terrore: in tre, col volto travisato dal passamontagna, gli avevano puntato un grosso coltello al ventre, e lo avevano minacciato di morte per poi rapinarlo. Era la sera dello scorso 13 marzo ma le indagini dei carabinieri di Modena, coordinate dalla procura non si sono mai fermate ed ora i responsabili del violento colpo sono stati assicurati alla giustizia.

I militari del nucleo operativo infatti, mercoledì mattina hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare ai domiciliari nei confronti di due giovani: un 18enne è un 20enne. Entrambi, infatti, sono ritenuti responsabili del colpo messo a segno la sera del 13 marzo a danno del figlio di Daniele Torlai, il titolare della tabaccheria Remida, in via Ciro Menotti.

I due sono accusati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Quella sera ad accerchiare la vittima, però, erano in tre. Un 18enne era stato fermato poco dopo e trovato in possesso dell’arma: un coltello con una lama lunga 16 centimetri, nascosto negli slip. Le indagini dei carabinieri erano infatti iniziate subito. Quella sera il trio di malviventi, con passamontagna e cappuccio, impugnando dei grossi coltelli, aveva minacciato di morte il figlio del titolare della tabaccheria poco dopo l’orario di chiusura del negozio, costringendolo a consegnare il denaro che aveva in tasca (80 euro). Probabilmente si trattava di un colpo studiato.

Non soddisfatti del profitto, i rapinatori gli avevano intimato anche di riaprire il negozio, tuttavia il giovane era riuscito con uno scatto fulmineo a divincolarsi e a scappare. Il giorno successivo i militari avevano individuato l’indagato 18enne. Ora anche i due complici , grazie alle minuziose indagini dell’Arma, che si sono basate anche sulle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di chiudere il cerchio e di arrestare anche gli ultimi due responsabili.