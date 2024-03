Rapina col coltello in una tabaccheria

Ha atteso che non ci fossero clienti all’interno. Una volta dentro, col passamontagna calato sul volto ha estratto un lungo coltello e ha minacciato il titolare, ‘promettendogli’ di fargli del male se non gli avesse subito consegnato l’incasso. L’ennesimo episodio di allarmante criminalità si è verificato all’interno della tabaccheria di via Guarino Guarini. Il rapinatore ha estratto un coltello, minacciando il titolare. Si è poi dileguato a piedi con alcune centinaia d’euro – l’incasso della mattina –, per poi far perdere le proprie tracce. Intervenuti i carabinieri.