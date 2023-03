Rapina con il coltello, fugge con l’incasso

Rapina a mano armata, la terza in neanche una settimana, sempre ai danni di una cassiera di un supermercato. Dopo i due colpi messi a segno nei giorni scorsi al Conad di via Galilei e al Sigma di via Cuneo a essere stato preso di mira ieri mattina intorno alle 10.30 è stato il supermercato Md di Cibeno. Il malvivente, col cappuccio della felpa abbassato sulla fronte e una mascherina a celargli parte del volto, si è diretto alla cassa armato di coltello, intimando alla cassiera di consegnargli il denaro. Preso l’incasso l’uomo si è dato alla fuga in sella a una bicicletta. Sul posto la Polizia di Stato che sta svolgendo le indagini. "Siamo profondamente preoccupati e allarmati – interviene il sindaco Alberto Bellelli -. Questi tre episodi hanno creato un clima di allarme e preoccupazione nell’intera comunità. Ho dato mandato alla Polizia locale di mettersi a disposizione delle forze dell’ordine per organizzare un maggiore pattugliamento dei supermercati. Ritengo che sia inappropriato fare polemica politica su questi episodi: invito coloro che si dedicano a questo tipo di attività di chiedere, invece, un potenziamento del Commissariato".

"La terza rapina denota un’insicurezza trasversale a diversi ambiti e luoghi – tuona Annalisa Arletti, Fratelli d’Italia -. Attendiamo i fatti che il sindaco ha promesso, ricordandogli in 10 anni di governo Pd gli agenti sono diminuiti sul territorio". "In campagna elettorale avevo già proposto un’attività di controllo anche da parte della Polizia locale – rimarca Federica Boccaletti, Fd’I –. Se certi consigli fossero stati ascoltati a suo tempo, si sarebbe evitato questo ritardo passato a parlare di ‘percezione’, ridimensionando il problema e puntando il dito contro un centro-destra accusata di eccessivo allarmismo". "Anzichè preoccuparsi di accusare le opposizioni - prosegue Giulio Bonzanini, Lega - sarebbe meglio che Bellelli ripensasse al concetto di lotta alla micro criminalità in città; non esiste una reale programmazione politica in materia". "Come M5S Carpi – sottolinea Eros Andrea Gaddi - chiediamo all’Amministrazione di muoversi nei tavoli opportuni, per ottenere l’elevazione del Commissariato, atto non votato dalle destre cittadine. Dispiace vedere la maggioranza e le destre criticarsi a vicenda senza voler davvero fare qualcosa per migliorare la sicurezza nella nostra città. Proponiamo anche l’istituzione di un Comitato o Commissione comunale di monitoraggio dei fenomeni delinquenziali". Maria Maria Silvia Cabri