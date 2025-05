Rapina donna in bici. Subito arrestato

Stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa. All’improvviso si è trovata dinanzi uno sconosciuto in bicicletta che, dopo avere proferito parole prive di senso l’ha Aggredita, buttandola a terra e rapinandola della collanina. Il rapinatore, grazie alle immediate indagini degli agenti del commissariato e dei carabinieri è stato arrestato. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di domenica a Carpi, in via Firenze. In carcere è finito un 39enne già noto alle Forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, la signora stava rincasando dopo aver fatto la spesa, quando è stata avvicinata da un uomo in bicicletta che, dopo aver proferito alcune frasi confuse, l’ha improvvisamente aggredita, strappandole la collana in oro dal collo e facendola cadere a terra. Grazie alla segnalazione tempestiva di alcuni cittadini che hanno assistito alla scena e seguito l’uomo, che nel frattempo aveva tentato di nascondersi nelle vicinanze, nonché all’azione congiunta di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, il 39enne è stato individuato e definitivamente bloccato. Lunedì, all’esito dell’udienza il giudice ha disposto nei confronti dell’indagato la misura dei domiciliari.

v. r.