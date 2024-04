Subito presi i rapinatori della farmacia Santa Caterina di Modena

Modena, 1 giugno 2015 – Con un’operazione lampo messa in atto subito dopo la rapina, la squadra mobile della polizia di Stato è riuscita a fermare la banda che sabato pomeriggio ha ‘visitato’ la farmacia Santa Caterina di via Medaglie d’Oro. Si tratta di tre giovani, due 24enni ed un 23enne. Un reggiano, un napoletano (entrambi residenti a Modena) ed un rumeno.

Sabato le due cassiere della farmacia si erano rese conto che presto il colpo sarebbe stato tentato e così hanno fatto in tempo a fuggire non riuscendo però ad impedire l’ingresso dentro l’attività di due dei rapinatori, con pistole (finte ma ‘credibili’) in pugno. Ad incastrare i responsabili, che sono fuggiti con i 600 euro contenuti nel registratore di cassa, un testimone oculare che li ha visti allontanarsi per poi rifugiarsi dentro un’abitazione non lontana dalla stessa farmacia. Da questa imbeccata gli agenti sono riusciti ad entrare nell’edificio, riconoscere i rapinatori e recuperare i soldi.

La prova del nove è arrivata dalle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che hanno immortalato il terzetto in azione, confermando tutti i sospetti.