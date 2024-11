Rapina fuori da scuola: "Minacce col coltello poi sputi addosso"

Li accerchiano e chiedono loro soldi, con tanto di coltellino puntato addosso. Se non hanno nulla o si rifiutano, iniziano a picchiarli con violenza. E’ allarme criminalità all’esterno delle scuole modenesi. Giovanissimi che rapinano e pestano altri giovanissimi e tutto per qualche spicciolo. Le scorse settimane alcune mamme avevano lanciato l’allarme. Ora a parlare è un papà, dopo quanto accaduto mercoledì, poco dopo le 13 davanti al Polo Leonardo, ovvero agli istituti Selmi e Corni. Infatti un 14enne è stato avvicinato da due coetanei che, dopo avergli puntato un coltellino, lo hanno minacciato chiedendogli denaro. Lo studente, appena uscito da scuola, ha fatto presente di non aver nulla con sè. A quel punto i due si sarebbero avvicinati ad altre vittime, convincendole a tirare fuori il denaro. "Era insieme ad altri sotto la pensilina, di fronte al Selmi – racconta il papà della vittima –. Si sono avvicinati due giovani e uno di questi ha puntato il coltellino contro mio figlio, chiedendogli soldi ma lui non ne aveva. Gli hanno sputato addosso, sulle scarpe e si sono spostati verso altri ragazzi che invece, a quanto mi ha detto, hanno dato loro qualcosa. Ha 14 anni ed è rimasto scioccato, scosso. Li avevano quasi accerchiati. Dopo di che sono pure saliti sul loro stesso autobus, senza scappare, come se nulla fosse. Sembra siano studenti di un’altra scuola. Ciò che è paradossale – conclude – è che mio figlio pochi giorni fa è stato multato perché, essendo pieno il bus, non è riuscito ad utilizzare il QRcode. Eppure i ragazzi sugli autobus rapinano impunemente". Ieri la vice preside del Selmi, a fronte di diversi episodi di rapine avvenuti nei pressi del Polo Leonardo, avrebbe inviato una circolare agli studenti, invitandoli a non percorrere la strada nei pressi della chiesa. "Ho parlato con la preside, che era informata della situazione – prosegue il genitore – , e mi ha comunicato che sono già state allertate le forze dell’ordine". Da ieri infatti monitorano la situazione all’uscita. La preside avrebbe inoltre consigliato di uscire dal cancello piccolo del Selmi che è più controllato, in quanto utilizzato anche dai prof. "Il problema è che i cancelli sono sempre aperti ed è difficile controllare – sottolinea una docente – io predisporrei dei badge per gli accessi". "Siamo preoccupati – afferma uno studente di quinta, Filippo De Bono – credo che i responsabili siano ragazzi che arrivano da fuori". "Oggi ci hanno parlato dell’aggressione – spiega Davide Cogeri del Corni – era successo qualcosa di simile anche nell’altra sede". Gli episodi, insomma, sono continui. Mercoledì ad essere aggredito sarebbe stato anche un 14enne del Venturi, all’uscita da scuola. A scagliarglisi contro, un gruppo di una decina di ragazzi all’interno dell’autobus della linea 13. Il gruppo, come sempre, cercava soldi. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.

Valentina Reggiani