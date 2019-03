Castelvetro (Modena), 11 marzo 2019 - Violenta rapina ieri sera a Castelvetro nella villa della famiglia Grampassi in via Bortolini (video). I banditi, pare tre, sarebbero entrati in azione alle 22 aggredendo alcuni membri della famiglia, conosciuti come ex patron del Castelvetro calcio e per l’impero Drink System.

Insieme all’imprenditore Umberto Grampassi pare ci fossero uno dei figli e la figlia con le rispettive famiglie: due persone sono state soccorse e medicate all’ospedale di Vignola. I malviventi, infatti, per intimidirli e convincerli a consegnare il denaro avrebbero picchiato alcuni dei presenti. Da chiarire chi abbia dato l’allarme: potrebbe essere stato uno dei figli che è riuscito a scappare.

All’arrivo dei carabinieri i banditi si erano già dileguati. Choc a Castelvetro dove la famiglia è conosciutissima.