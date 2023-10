"Rapina, i Dem si arrampicano sugli specchi"

Sulla riqualificazione dell’ex Amcm la Lega replica al capogruppo del Pd Antonio Carpentieri che a proposito delle considerazioni sulla rapina ai danni di uno studente che rientrava dal turno di lavoro in un pizzeria di via Sigonio aveva detto che la destra strumentalizza la vicenda per gettare fango sulla riqualificazione.

"La denuncia – attaccano la segretaria cittadina Caterina Bedostri e il responsabile della Lega Mario Mirabelli – di una situazione aggravata da anni ed ormai al limite delle possibilista umane viene definita surreale. Qui l’unica cosa surreale è l’arrampicata sugli specchi del Pd che avviene in tutti i momenti in cui la realtà drammatica della sicurezza modenese presenta il conto: questa volta è stata un’aggressione, altre volte c’è scappato il morto (vedi parco Novi Sad).

Ma va bene così. Noi strumentalizzeremo, loro sono convinti che negare la realtà del disastro in cui hanno messo l’intera comunità modenese, porti a negare la realtà medesima.

Magari un pizzico di autocritica non guasterebbe...".