SECONDA rapina in poco più di tre mesi (l’ultima risale infatti a metà maggio scorso) per la farmacia comunale di via Ciro Menotti 370, quella della Crocetta. Alle 15 e 45 di ieri un uomo con il volto travisato, impugnando un’arma (non è escluso potesse anche essere un modello ‘giocattolo’) è entrato mentre non erano presenti clienti e non si è limitato esclusivamente ad arraffare i contanti presenti in cassa, come di solito avviene, dato che oltre all’attività di fatto ha rapinato anche due dipendenti che erano presenti in quel momento, intenti a svolgere il loro lavoro. Con fare minaccioso, aggiungendo all’azione le solite parole non propriamente amichevoli, tipiche di episodi di questo tipo, ha indotto le vittime ad aprire il registro di cassa, da dove sono saltati fuori 400 euro in contanti, frutto degli incassi della giornata. Non si è fermato qui: il malvivente è riuscito a strappare una catenina d’oro a una farmacista e ha fatto lo stesso con un prezioso (pare un orologio di valore) che il collega aveva al polso. Fatto ciò si è allontanato da Ciro Menotti in solitaria, ovvero, a quanto pare secondo ciò che è trapelato per il momento, senza la complicità di qualcuno che davanti alla farmacia comunale facesse da ‘palo’ oltre che da ‘autista’. Immediatamente le vittime del grave episodio di criminalità hanno dato l’allarme, contattando i carabinieri che sono giunti subito sul posto.

I MILITARI hanno provveduto immediatamente a dare il la alle indagini, a partire da quanto di utile potrebbero fornire le telecamere, che oltre a descrivere qualche dettaglio importante sul soggetto potrebbero raccontare molto pure sulla sua direzione di fuga. Secondo episodio in poco più di tre mesi, dicevamo: la farmacia comunale di via Ciro Menotti 370 era già finita nel mirino non in una mattinata qualunque, bensì quella del 17 maggio scorso, quando un uomo ha colpito prima in una tabaccheria di Albareto e poi si è ripetuto, appunto, sempre ai danni dell’attività comunale della Crocetta. In quel caso ad agire era stato un uomo in solitaria che si era poi allontanato in sella ad una mountain bike, poche ore dopo per lui erano scattate le manette. In quel caso bottino di 150 euro.