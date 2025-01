Rapina in banca da film: arrestata la banda

È stata sgominata dai Carabinieri la banda della rapina ai danni della filiale della banca Bper a Solara di Bomporto. A finire in carcere tre uomini originari di Terni (un 53enne) e di Napoli (un 52enne e un 37enne).

I fatti risalgono al 7 aprile del 2023: verso le 13, due uomini incappucciati, dopo aver scardinato con una ventosa il vetro di un infisso, si sono introdotti nell’istituto di credito, in quel momento chiuso al pubblico. Qui i due rapinatori hanno spintonato e minacciato il direttore e i due dipendenti con un taglierino per poi farsi consegnare circa 90mila euro contenuti nella cassetta dello sportello Atm. Poi si sono immediatamente dati alla fuga, dileguandosi a piedi nelle vie limitrofe alla banca.

Le indagini immediatamente coordinate dalla Procura di Modena hanno consentito, grazie ai contributi testimoniali, alle visioni di immagini da telecamere di videosorveglianza, sia pubblica che privata, e di lettori di targhe, sono riuscite ad accertare che, nei giorni precedenti la rapina, più di due persone avevano fatto vari sopralluoghi a Solara a bordo di due auto, una con targa contraffatta e una noleggiata. Le due autovetture erano transitate davanti alla Banca e una sarebbe stata utilizzata proprio nel giorno della rapina per allontanarsi dal luogo.

L’attività investigativa posta in essere da parte del Comando dei Carabinieri di Modena ha permesso di individuare gravi indizi di colpevolezza nei confronti di due uomini, entrambi pregiudicati, uno originario di Terni e l’altro di Napoli, di 53 anni e 37 anni, e di indicarli come probabili esecutori materiali del colpo.

I fermi delle due persone indagate sono avvenuti a Viterbo e a Vibo Valentia, lo scorso 28 settembre.

I successivi interrogatori hanno permesso di individuare un terzo componente come parte attiva nel compiere la rapina: si tratta di un napoletano di 52 anni, parimenti pregiudicato, che lo scorso 31 dicembre è stato fermato dai militari a Vibo Valentia ed è ora in carcere, a sua volta in misura cautelare, poiché ritenuto essere fra gli organizzatori della rapina di Solara.

I probabili organizzatori del colpo alla filiale Bper di Bomporto sono stati rintracciati grazie all’immediato e tempestivo lavoro d’indagine indetto dalla Procura, che ora si occuperà della presa in carico dei tre uomini individuati.

