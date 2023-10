Rapina in strada, clandestino inseguito e arrestato

La Polizia di Stato di Carpi ha arrestato un cittadino tunisino di 26 anni per i reati di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Intorno alle ore 22.15 di giovedì, una pattuglia del Commissariato, mentre transitava in via Carlo Lugli, è stata fermata da due ragazzi, uno dei quali era appena stato rapinato del cellulare nella vicina via Cesare Battisti. Gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche del fuggitivo e lo hanno rintracciato in via Edmondo De Amicis, dove aveva tentato di nascondersi all’interno di un furgone in sosta. Una volta scoperto, l’indagato ha lanciato il telefono in una siepe tentando nuovamente di allontanarsi ma è stato bloccato. Il 26enne è risultato anche irregolare. L’Ufficio immigrazione ha avviato le pratiche per l’espulsione.