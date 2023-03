Rapina in tabaccheria: pistola alla tempia "Mio padre immobilizzato, è sotto shock"

Gli hanno puntato una pistola alla tempia per immobilizzarlo e nel frattempo hanno fatto razzia di tutto quello che potevano portare via, tra contanti, sigarette e ’gratta e vinci’. La rapina a mano armata, la quarta in città in neanche una settimana, si è verificata ieri mattina ai danni della tabaccheria ‘Samarcanda’ di via Ugo La Malfa, 1, nella zona di via Bollitora esterna. Erano circa le 12.30 quando Luciano Saltini ha visto entrare in negozio due uomini: "Mio padre era da solo in quel momento – racconta il figlio Simone, titolare della tabaccheria insieme alla madre Mirella Rebecchi –. I due malviventi, con il viso coperto, hanno fatto irruzione con fare deciso: uno ha chiuso la porta per non fare entrare i clienti, l’altro ha puntato la pistola alla testa di mio padre, dopo averlo strattonato per farlo stare fermo. Poi hanno preso tutto quello che potevano, dai soldi in cassa (circa 200 euro) alle sigarette ai ’gratta e vinci’. Il tutto è durato ’pochi minuti’ che però sono stati lunghissimi per mio padre che è ancora sotto shock. In ventinove anni di attività non era mai successo, siamo sconvolti, ma la sola cosa importante è che non gli abbiano fatto del male, considerando che gli hanno puntato addosso un’arma".

Preso il bottino, i due sono usciti dal negozio e, insieme a un complice che li aspettava fuori, si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le loro tracce. Saltini, una volta usciti i ladri, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine: sul posto è giunta la Polizia di Stato di Carpi. Gli Agenti della Squadra Volante hanno assunto le prime indicazioni necessarie per attivare il previsto Piano Posti di Controllo e bloccare le vie di fuga dalla città con il concorso delle altre Forze di Polizia e della Polizia locale. Sul posto si è recato anche il dirigente del Commissariato che, unitamente agli agenti della Squadra mobile e della Polizia scientifica, ha raccolto la testimonianza della vittima.

"Abbiamo consegnato alla Polizia i video delle telecamere".

Secondo alcuni testimoni, i malviventi sarebbe fuggiti verso la zona residenziale che si trova di fronte alla tabaccheria, "un piccolo ‘labirinto’ con passaggi pedonali, che possono essere conosciuti solo da qualcuno che abita in zona".

Nel frattempo cresce la paura in città per le rapine: giovedì scorso a essere preso di mira è stato il Conad di via Galilei, sabato il Sigma di via Cuneo, sotto la minaccia di un cutter, mentre lunedì il rapinatore ha minacciato la cassiera del supermercato Md di Cibeno con un coltello. "Nonostante un quadro assolutamente inquietante – commenta Federica Boccaletti, Fratelli d’Italia – il sindaco lunedì si è preoccupato di attaccare le opposizioni che lo hanno criticato, cogliendo solo ora la proposta avevo ha più volte avanzato sin dalla campagna elettorale e cioè di impiegare maggiormente gli agenti della Polizia locale per il controllo del territorio".

"Il clima di insicurezza – prosegue Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fd’I – deriva da una scarsa capacità di prevenire determinati tipi di reato non dalla stampa o dalle destre".

Maria Silvia Cabri