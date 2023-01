Rapina in via Guicciardini, vittime risarcite

di Sofia Berselli

La Fondazione emiliano – romagnola per le vittime dei reati assegnerà un sostegno economico a ciascuna delle tre ragazze vittime della rapina a mano armata avvenuta a Modena: lo scorso settembre, tre ragazze, di ritorno da una serata in centro, sono state minacciate con un coltello da un giovane straniero che si trovava irregolarmente sul territorio italiano. Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli si è detto molto soddisfatto per la decisione presa dalla Fondazione: "L’intervento rappresenta un segno di solidarietà e vicinanza di comunità e istituzioni alle vittime e alle loro famiglie e intende essere un contributo concreto per le spese che hanno dovuto affrontare". Muzzarelli ha tenuto a sottolineare "la rapidità con cui si sono svolte le indagini che hanno stretto il cerchio attorno al responsabile". Ciò che ha scosso particolarmente la città sono state "le modalità con cui ha agito il colpevole, che ha seguito le ragazze, si è introdotto nella loro macchina e le ha minacciate con un coltello". Nei giorni scorsi, il ragazzo ha deciso di patteggiare una pena di tre anni di carcere. L’uomo, "un giovane straniero che si trova irregolarmente sul territorio italiano, si era dato alla fuga quando l’auto delle ragazze si è schiantata contro un’altra vettura in sosta". Dopo appena tre settimane dalla tentata rapina, il giovane è stato riconosciuto e fermato dalla polizia locale, in quanto è stato identificato grazie alle immagini della videosorveglianza.

La Fondazione emiliano – romagnola per le vittime dei reati è nata nel 2004 e, a oggi, ha aiutato oltre mille persone, soprattutto donne. Lo scopo della Fondazione è di "offrire un aiuto concreto e immediato alle persone e alle famiglie vittime di gravi reati" e agisce "attraverso aiuti economici che variano da caso a caso": si passa dal sostegno scolastico a quello medico, affitti, mutui o qualsiasi donazione che possa aiutare ad affrontare le difficoltà più urgenti.Dall’inizio dell’attività, l’impegno economico ha superato complessivamente i 3,5 milioni di euro. Nel 2022, finita l’emergenza pandemica, le istanze di aiuto sono aumentate.

Inoltre, sul territorio comunale di Modena, è attiva una "fitta rete a sostegno delle vittime di reato". Ad esempio, Sportelli non da soli, che offre servizi di accoglienza e di ascolto alle vittime di reato, Fondo di risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato, Sos truffa, Sportello Ervis e tanti altri, nati con lo scopo di offrire sostegno a coloro che hanno subito un qualsiasi tipo di illecito. In particolar modo, Ervis accoglie vittime di qualsiasi tipologia di reato fornendo assistenza, informazioni, consigli e orientamento. A disposizione delle vittime ci sono figure professionali per interventi di consulenza e supporto legale, psicologico e culturale.