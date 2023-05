Rapina un monopattino a Modena: fermato, prende a calci e testate l’auto della polizia

Modena, 6 maggio 2023 - Ha preso a pugni un uomo per rapinarlo del monopattino poi, bloccato dalla polizia, ha dato in escandescenza. Alla fine il giovane, un 19enne, è stato arrestato per rapina, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per inosservanza delle norme sul soggiorno.

Rapina monopattino a Modena e dà in escandescenze

La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di una rapina di un monopattino elettrico. Gli agenti, ascoltato il racconto della vittima, sono riusciti a intercettare e bloccare il rapinatore mentre stava scappando.

Il 19enne, bloccato, ha lasciato cadere a terra il monopattino e ha dato in escandescenza. Una volta a bordo dell'auto della polizia, ha colpito con calci e testate il vetro della portiera posteriore danneggiandola. Il 19enne è stato, quindi, arrestato.