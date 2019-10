© Riproduzione riservata

Modena, 31 ottobre 2019 – Potrebbe ammontarela rapina avvenuta nella notte sull’autostrada A22, poco prima dell’uscita di Carpi, ai danni di unStando a quello che si sa in merito per il momento,Stando al racconto dei due addetti al trasporto, due tedeschi con origini italiane,I malviventi sarebbero dunque saliti sul mezzo della società tedesca, obbligando uno dei due addetti all’interno a guidare e tenendo in ostaggio anche il secondo.Il mezzo è poi stato trovato abbandonato, e a quanto pare svuotato, dai carabinieri a Correggio, dopo la segnalazione di un passante. I due addetti al trasporto che erano all’interno del portavalori, diretto a Bologna,Una volta rimessi in libertà, i due avrebbero chiamato la polizia da un bar per dare l’allarme. Ad indagare è la squadra mobile di Modena. Diversi elementi di quanto riferito dalle due presunte vittime, che sono state interrogate, restano da verificare e ci sono dubbi in merito da parte di chi sta conducendo le indagini.