Rapina alle poste di Modena: bandito con pistola fugge con i contanti

Modena, 13 maggio 2023 – Rapina intorno alle 11.30 di questa mattina all’ufficio posatale di via Mar Mediterraneo. Un bandito solitario, col volto travisato si è introdotto all’interno delle Poste e - mostrando una pistola, forse giocattolo - si è impossessato dei contanti contenuti in cassa.

Il giovane ha saltato il bancone e in pochi attimi ha afferrato i contanti, ancora in corso di quantificazione, per poi fuggire a piedi. Al momento del colpo erano presenti la responsabile della sede e due dipendenti ma nessun cliente.

Sul posto sono accorsi gli agenti delle squadre Volante e Mobile e sono ora in corso serrate indagini per risalire all’identità del rapinatore.

Non è chiara la direzione di fuga del balordo ma per ricostruire gli spostamenti del bandito saranno sicuramente fondamentali i filmati di video sorveglianza della telecamere presenti zona.