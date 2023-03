Rapina a mano armata a Carpi (Modena): tabaccaio minacciato con la pistola

La tabaccheria Samarcanda, assaltata da banditi armati di pistola

Carpi (Modena), 28 marzo 2023 – Rapina a mano armata questa mattina ai danni della tabaccheria Samarcanda di via Ugo la Malfa, 1. Secondo una prima ricostruzione, due uomini sono entrati nel negozio e minacciando il titolare puntandogli una pistola, si sono fatti consegnare il contante in cassa, oltre a gratta e vinci, mettendo a soqquadro tutta la tabaccheria.

Ad attenderli fuori altri due complici: i quattro si sono dati alla fuga scappando a piedi.

Terrorizzato il titolare e i residenti del quartiere. Sul posto la Polizia di Stato.

E’ il quarto caso di rapina a mano armata a Carpi in neanche una settimana: lunedì ai danni il supermercato Md di Cibeno, la scorsa settimana al Conad di via Galilei e al Sigma di via Cuneo.