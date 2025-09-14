Rapina tre volte lo stesso supermercato, in manette

Si è presentato per ben tre volte nello stesso supermercato, a Bomporto, minacciando con un coltello la cassiera per poi rapinarla dei contanti. Da giugno a settembre, in sostanza, ha terrorizzato per ben tre volte la donna ma, anche grazie ai suoi singolari tatuaggi, postati sui social, è stato individuato e arrestato. Ieri mattina infatti i carabinieri di Bomporto hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della procura nei confronti di un 41enne italiano, indagato per rapina in concorso aggravata dall’uso di armi. Infatti le indagini dei militari continuano per individuare il complice del bandito che, ad ogni colpo, avrebbe fatto da palo.

Il primo episodio risale al 30 giugno quando il 41enne si è introdotto nel supermercato di Bomporto e, dopo aver puntato addosso alla cassiera un coltello da cucina con una lama da 15 centimetri, l’ha costretta a consegnargli i soldi contenuti in cassa, circa mille euro. L’uomo si è quindi dileguato a piedi con il complice accanto.

Il successivo 8 agosto colpo fotocopia nel supermercato: l’uomo si è impossessato di ulteriore contante dopo aver minacciato la medesima cassiera, intimandole di non muoversi e di rimanere in silenzio mentre si intascava il denaro. Il 5 settembre il balordo è ‘tornato in pista’.

Le indagini si sono basate sui filmati della videosorveglianza interna del supermercato e di quelli delle telecamere comunali e in breve tempo il 41enne è stato individuato. Infatti nelle immagini acquisite dai carabinieri sono emersi i passaggi di un’auto intestata ad un uomo (l’indagato, appunto) che, attraverso analisi dei suoi profili social, mostrava tatuaggi, abiti e accessori poi messi a confronto con quelli restituiti dai filmati. Non solo: il rapinatore è stato riconosciuto dalla vittima. L’uomo è ora in carcere.

Valentina Reggiani