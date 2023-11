Rapina violenta in casa, anziano ferito: “Venti minuti ostaggio dei banditi”

Finale Emilia (Modena), 26 novembre 2023 – Violenta rapina, giovedì sera in una villetta in via Guercino, una zona elegante alla periferia di Finale Emilia. Due banditi a volto coperto hanno fatto irruzione in casa di un 90enne immobilizzandolo per oltre venti minuti. Il grave episodio si è verificato, intorno alle 19,50, in una zona densamente popolata attraversata da un dedalo di vie fiancheggiate da villette e palazzine signorili. I malviventi hanno agito incuranti di trovare, solo in casa, l’anziano novantenne. Probabilmente avevano studiato in anticipo il colpo certi di non trovare opposizione dell’uomo pensando di accaparrarsi facilmente un cospicuo bottino.

A raccontare i raccapriccianti particolari di quegli interminabili venti minuti, vissuti a tu per tu in balia dei suoi aggressori, è l’anziano: "Vivo qui da solo da circa 10 anni da quando sono rimasto vedovo. Erano circa le 19,45 quando sono entrati forzando, con un palanchino, la finestra del bagno sul retro. Ero sul divano della sala che guardavo la televisione, avendo problemi di udito tengo gli apparecchi acustici che, sommati al volume alzato, mi hanno impedito di sentire il trambusto provocato dai malviventi che hanno divelto la finestra. Mi sono accorto della loro presenza notando i fasci di luce delle torce diretti sulla parete e sul soffitto. Pensavo fosse mio genero quindi mi sono alzato e appena uscito dalla stanza mi sono trovato davanti a due incappucciati, vestiti di nero e con la mascherina nera sul volto. Subito mi hanno immobilizzato ma – ricorda con gli occhi rossi – ho cercato, senza riuscirci di liberarmi. Il più corpulento dei due alto circa un metro e ottanta, aiutato dal complice circa dieci centimetri più basso, ha cominciato a storcermi gli avambracci ribadendo, con spiccato accento dell’est, che voleva i soldi. Così si sono impossessati dei 310 euro che tenevo nel portafogli dei pantaloni. Poi il complice più esile ha iniziato a rovistare e mettere a soqquadro tutta la casa in cerca di preziosi che non ho. Furono rubati nel 2017 dai ladri approfittando della mia assenza".

E ancora : "Nel frattempo – racconta – sono stato condotto in cantina e costretto, seduto su uno sgabello, ad attendere la fine della razzia. Per evitare che dessi l’allarme, prima di fuggire dalla finestra del bagno da dove erano entrati, hanno gettato dalla finestra il mio cellulare. Sono riuscito con sofferenza a causa del dolore alle braccia ad avvertire mia figlia e mio genero che abitano in zona. Alla mia età la pelle è molto fragile e la torsione mi ha provocato due rotture profonde della pelle. Oltre ai carabinieri è intervenuta anche l’ambulanza che mi ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Mirandola. Ci sono voluti 27 punti di sutura per riunire le profonde ferite. La prognosi stabilita dal medico è stata di ventuno giorni salvo complicazioni". Indagano i carabinieri di Finale.