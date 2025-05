Rapinarono la sala slot. Carabinieri arrestano due stranieri di 30 anni

Armati di tutto punto, con un grosso coltello e un martello, dopo essersi calati il passamontagna sul volto avevano minacciato e rapinato la dipendente e tre clienti della sala slot VLT di via delle Mondine, a Carpi. L’assalto era avvenuto nella notte del 27 ottobre 2024. A seguito di meticolose indagini i carabinieri hanno arrestato i presunti responsabili: un rumeno di 36 anni e un georgiano di 37 residenti nel carpigiano. I due presunti banditi, infatti, mercoledì sera sono stati raggiunti da misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura: entrambi sono indagati per rapina pluriaggravata. Quella notte, infatti, dopo essersi fatti consegnare il denaro contenuto nelle videolottery, i balordi erano fuggiti a bordo di un’autovettura commettendo però parecchi ‘errori’. Infatti durante la fuga gli autori della rapina avevano perso il controllo del mezzo uscendo di strada e proseguendo la fuga a piedi. Partendo dall’auto incidentata e abbandonata, trovata priva delle targhe ma risultata intestata al 36enne, erano quindi iniziate le indagini dei carabinieri di Carpi, giunti subito sul posto. All’esito degli accertamenti incrociati i carabinieri hanno infine identificato i presunti rapinatori, entrambi appunto domiciliati nel carpigiano. Entrambi gli indagati, sino a sentenza irrevocabile di condanna, sono ora in carcere in attesa dell’interrogatorio