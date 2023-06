Rapinata in auto, coppia a processo

Dopo una discussione legata a futili motivi, l’avevano prima strattonata e poi rapinata del telefonino e dei contanti. I due, lui 26 anni, lei 40, entrambi residenti a Guiglia, sono stati rinviati ieri a giudizio con l’accusa di rapina in concorso. La vittima, una 31enne, si è costituita parte civile. L’episodio risale al maggio del 2021. In quell’occasione i due imputati si trovavano a bordo di un’auto insieme alla vittima. Al volante un quarto giovane che, a seguito di un alterco con il 26enne di origine marocchina, gli aveva imposto di scendere. A quel punto la connazionale 40enne, seduta accanto alla vittima, cercava di schiaffeggiarla per poi farla cadere a terra. Gli imputati si erano impossessati di telefonino e contanti, oltre al bancomat della vittima. Per entrambi gli imputati inizierà il processo il 26 settembre.