Rapinato dal branco, ’salvato’ dai negozianti

Ennesima e preoccupante rapina ieri, nel tardo pomeriggio in Corso Adriano, pieno centro storico. Un ragazzino infatti è stato circondato e rapinato del cellulare da parte di un gruppo di giovani magrebini. La vittima si è però ribellata e ha tentato di recuperare il proprio telefonino. Il branco a quel punto ha iniziato a spintonare il giovane – facendolo cadere a terra – e a minacciarlo. Alcuni commercianti hanno capito quanto stava avvenendo e sono usciti dai propri negozi iniziando a rincorrere per il centro i presunti aggressori, riuscendo a fermarne alcuni. Contestualmente sul posto sono intervenute quattro pattuglie della polizia di Stato e gli agenti sono stati ‘assaliti’ dalle grida esasperate dei commercianti che hanno invocato a gran voce sicurezza. Gli esercenti, infatti, a fronte dell’ennesimo episodio di violenza hanno espresso tutta la loro esasperazione per una situazione che, soprattutto in centro storico a Modena, ha già superato il limite. "La situazione è fuori controllo – hanno gridato a gran voce – non ne possiamo più". Contestualmente sono scattate le indagini degli agenti della Volante e dei colleghi della squadra Mobile che hanno perlustrato il centro in cerca dei presunti responsabili. Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti pare che i poliziotti siano riusciti in tempi record ad individuare almeno 2 rapinatori.

Saranno fondamentali per tale scopo le immagini di videosorveglianza della zona. Sempre la polizia ha arrestato un tunisino di 17 anni che, sabato scorso, ubriaco ha rubato in un esercizio commerciale in via Canaletto sud: è stato trovato anche in possesso di coltello, col quale insieme ad altri giovani aveva minacciato il personale. Il ragazzo ha tentato di mordere un agente e sferrato calci e testate contro i divisori in plexiglass della Volante: è stato portato all’Istituto penitenziario minorile.

Valentina Reggiani