"Rapinatore armato con la scusa di pagare le cure al figlio"

"Mio figlio ormai è rassegnato. E’ stata la seconda violenta rapina che ha subito, e ancora dobbiamo dimenticare la prima. Quella volta ero presente e fu tremendo". La stessa paura è tornata sabato scorso. "Impugnando un grosso coltello da cucina, il malvivente ha pure avuto il coraggio di giustificare l’orribile gesto affermando che aveva bisogno di soldi per il figlio malato. Assurdo".

È adirata ma soprattutto impaurita la 74enne mamma del titolare della tabaccheria "Fortuna lotto" di via Guarino Guarini, presa di mira nuovamente da un bandito solitario armato di un grosso coltello.

Il rapinatore si è introdotto in tabaccheria intorno alle 16 e — col volto coperto da una sciarpa e il cappellino — dopo aver puntato l’arma contro il titolare si è fatto consegnare l’incasso, qualche centinaia d’euro.

"Mio figlio era stato rapinato in modo ancora più brutale qualche anno fa — spiega la madre –. Il malvivente, allora, gli aveva puntato il coltello al collo. Ancora oggi ci chiediamo se lo abbiano preso: fu terribile. Ero presente quel giorno e ricordo che ero andata nel panico: mi ero letteralmente pietrificata, tanto da non ricordare che nel retro, dove mi trovavo in quel momento, c’era il dispositivo di allarme. Ho pensato: se chiamo la polizia mi sente e ci ammazza. Erano le 19.30 di sera e l’altro mio figlio era appena uscito per andare in palestra: ci tenevano d’occhio sicuramente. Io ero andata nel retro per pulire i pavimenti quando ho sentito un grande botto e mio figlio che chiedeva a qualcuno se si trattasse di uno scherzo. Poi — spiega con ancora il terrore negli occhi — ho sentito l’altro affermare che no, non si trattava di uno scherzo.

Dalle telecamere, dietro, ho visto quell’uomo incappucciato puntare un lunghissimo coltello al collo di mio figlio. Sono uscita da dietro la porta a soffietto: ho detto al rapinatore di stare calmo poiché gli avrei dato tutto e così ho fatto".

Ora l’incubo rapina è tornato. "Il problema — sottolinea la donna — è che sarà sempre peggio andando avanti. Io comincio ad avere paura anche per strada e ho 74 anni. Quelli che dovevano essere il nostro futuro, i giovani sono cambiati e di loro avevo un’immagine bellissima che stanno distruggendo.

Il rapinatore, sabato, nel sottolineare — chissà perché — che non ci rapinava per la droga ma per le cure del figlio, ha minacciato di farci del male, affermando di sapere che siamo in tre e pure dove viviamo.

Abbiamo paura ora. Quando si parla di Modena la mente, ormai, è proiettata verso scene di feroce criminalità".

v.r.