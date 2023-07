Rapinatore arrestato Tradito dal tatuaggio e catturato in hotel

Incastrato dal tatuaggio dopo la rapina. Protagonista dell’ennesimo episodio di criminalità che, ancora una volta, ha visto teatro la principale via del centro storico, un 53enne individuato dalla polizia poco dopo aver commesso il colpo. L’uomo, a cui è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare chiesta dalla procura ed emessa dal Gip, si trova già in carcere a Parma dopo essere stato arrestato in flagranza di reato mentre, con un cutter, metteva a segno un’altra rapina ai danni di una ragazza a Parma. Il ‘colpo modenese’ risale allo scorso tre giugno. Nel tardo pomeriggio, alle 18.15 l’uomo si era introdotto in un negozio di abbigliamento di via Emilia Centro per poi dirigersi verso la commessa, approfittando del fatto che in quel momento non erano presenti altri clienti nell’esercizio. Qualche istante dopo il 53enne aveva estratto un cutter col quale aveva intimato alla giovane vittima di aprire il registratore di cassa. Sotto la minaccia dell’arma il bandito solitario si era quindi intascato l’incasso, circa 870 euro ma anche il cellulare della donna. Sul posto erano arrivate le Volanti e la giovane aveva descritto minuziosamente l’aggressore. Subito erano scattate le indagini degli agenti della Volante e della squadra mobile che si erano avvalse anche della successiva analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. Proprio dai video erano state quindi subito acquisite fonti di prova a carico dell’uomo, così come la direzione di fuga. La descrizione dell’abbigliamento del rapinatore e le immediate attività investigative, avviate dalla mobile avevano poi permesso di individuare un uomo, corrispondente alle descrizioni fornite, con un vistoso tatuaggio sul braccio destro, che, durante il tragitto, cambiava la maglia indossata, allontanandosi in direzione della stazione ferroviaria, dove saliva a bordo di un treno regionale diretto in un’altra provincia. Il 6 giugno scorso la Procura disponeva quindi una perquisizione nei confronti del presunto rapinatore , che dimorava in un hotel di Parma. Nell’ambito del sopralluogo gli agenti avevano poi trovato e sequestrato indumenti uguali a quelli indossati dal balordo durante la rapina. Nella stessa mattinata la polizia di Parma, d’iniziativa aveva effettuato un’altra perquisizione a carico del 53enne, sequestrando un cutter, 700 euro in contanti ed un telefono cellulare, risultato essere quello di proprietà della commessa modenese. Visti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, il gip ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata al 53enne presso la Casa Circondariale di Parma dove si trovava già ristretto. Negli ultimi mesi sono stati diversi i colpi messi a segno in centro storico. Non solo rapine ma anche furti ai danni di numerosi esercizi commerciali.

v. r.