Rapinatore minaccia cassiera con una pietra: preso

E’ entrato in un supermercato e, con una grossa pietra stretta in pugno, ha minacciato la cassiera presente in quel momento, con il chiaro obiettivo di farsi consegnare il denaro. Quando la guardia è intervenuta in soccorso della cassiera, il giovane ha lanciato il sasso contro una vetrata, danneggiandola. Il grave episodio si è verificato giovedì pomeriggio all’interno del supermercato In’s di piazza Cittadella. Sul posto sono accorsi subito i carabinieri che hanno fermato poco dopo il balordo: un ragazzo di 20 anni che è entrato nel supermercato completamente ubriaco. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì appunto quando il giovane, visibilmente ‘su di giri’ si è presentato nell’esercizio commerciale per poi minacciare la cassiera con una pietra, allo scopo di farsi consegnare il denaro presente in cassa. La dipendente poco prima aveva notato l’uomo che, entrato dalla porta d’ingresso e approfittando della momentanea assenza della guardia giurata, si era diretto verso la cassa e le aveva intimato di consegnargli i soldi, estraendo il masso che, probabilmente, si era procurato poco prima all’esterno. Il 20enne, sotto l’effetto di alcolici appunto ha poi lanciato il sasso contro una vetrata, danneggiandola. Il vigilante, assistendo alla scena è subito intervenuto in soccorso della cassiera, cercando dapprima di allontanare il giovane, per poi contattare la centrale operativa dei Carabinieri. I militari poco dopo sono giunti sul posto e, grazie anche alle testimonianze dei presenti, hanno individuato e arrestato il 20enne con l’accusa di tentata rapina. Il giovane si trovava poco distante ed è stato ammanettato e portato in caserma in attesa dell’udienza. Fortunatamente la vittima del tentato colpo non ha riportato alcuna ferita ma, ovviamente, all’arrivo dei carabinieri era visibilmente scossa per l’accaduto.

v.r.