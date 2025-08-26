Rapinava armato di coltello e spray: arrestato

Rapina aggravata e tentata rapina continuata, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. Queste le ipotesi di reato di cui è gravemente indiziato un 25enne tunisino, nei confronti dei quali venerdi scorso, su delega della Procura della Repubblica di Modena, i Carabinieri della stazione di Maranello hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip.

Il provvedimento cautelare è stato emesso all’esito delle attività di indagine avviate a seguito di una rapina nella serata del 12 agosto e di due ulteriori azioni predatorie compiute nel giro delle 24 ore seguenti e riconducibili sempre a lui. Per quanto riguarda il primo episodio, l’indagato aveva avvicinato un giovane che passeggiava per strada facendosi consegnare, dopo averlo minacciato con un coltello, un pacchetto di sigarette. Il giorno successivo aveva invece bloccato un 67enne e, mediante l’utilizzo di spray urticante, aveva sottratto la catenina in oro che l’uomo indossava ed aveva tentato di impossessarsi anche del portafogli del malcapitato, desistendo solo per la resistenza opposta dalla vittima e per l’intervento di alcuni passanti che avevano assistito al tentativo di rapina. Finita qui? No: sempre nel corso della giornata il 25enne, giunto a bordo di una bicicletta all’interno di un parco di Maranello, aveva minacciato un 56enne mostrandogli un coltello, nell’intento di ottenere una sigaretta: anche in questa circostanza aveva desistito, allontanandosi, solo grazie all’intervento di un conoscente della vittima.

Le immediate indagini avviate dai Carabinieri, anche attraverso l’acquisizione delle immagini dai sistemi di videosorveglianza e l’ascolto dei testimoni, hanno permesso ai militari dell’Arma di identificare il malvivente, associato alla Casa Circondariale di Modena a seguito dell’esecuzione del provvedimento giudiziario spiccato nei sui confronti dai magistrati modenesi al netto, ovviamente, della presunzione di innocenza. "Voglio ringraziare personalmente e a nome di tutta la nostra comunità i Carabinieri della Stazione di Maranello per l’intervento, effettuato in tempi rapidi e in modo efficace", il commento del sindaco Luigi Zironi, che ha voluto congratularsi con i Carabinieri, aggiungendo come "l’azione portata a termine conferma l’impegno delle forze dell’ordine per il presidio del territorio e la sicurezza dei cittadini".

r.c.