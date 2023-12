Rapinava i market e fuggiva in taxi. Condannato a dieci anni e sei mesi

Sei rapine in due settimane, si presentava con il volto travisato da cappello e mascherina e armato di cutter. Aveva poi adottato un modus operandi alquanto bizzarro, arrivava infatti ai suoi obiettivi sempre in taxi, per evitare che la sua auto venisse notata nelle zone dei colpi. I fatti risalgono a marzo di quest’anno e sono avvenuti tra Carpi, Novi, Soliera e Correggio. Arrestato dai Carabinieri, ieri è stato condannato a sei anni e dieci mesi di carcere. Il pubblico ministero aveva chiesto 8 anni. L’uomo, un 41enne originario di Nola, pregiudicato, aveva racimolato un bottino di circa 4mila euro, minacciando sempre le cassiere con un cutter o con un coltello, come si vede nei video della videosorveglianza; scappava con i contanti a piedi, rientrando poi a casa in taxi, chiacchierando con autisti ignari di aver fatto salire un bandito. L’escamotage però non ha funzionato: i militari sono riusciti a risalire a lui, grazie all’analisi dei tabulati telefonici, alle impronte lasciate nei market e alcuni vestiti trovati dalla ex compagna.

Emanuela Zanasi