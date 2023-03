"Rapine, commercianti impauriti Ora più sorveglianza sul territorio"

Quattro rapine in città in meno di sei giorni: tema molto caldo anche per le associazioni di categoria. "Le recenti rapine – commenta Massimiliano Siligardi, direttore Confesercenti – testimoniano un’escalation del numero e della gravità dei fatti criminosi cui sono principalmente esposte le realtà commerciali. Esprimiamo forte preoccupazione e sosteniamo la richiesta del sindaco della convocazione del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza pubblica e valutiamo in modo positivo il mandato alla Polizia locale per un maggiore pattugliamento delle attività commerciali, in particolare dei supermercati. Riteniamo, inoltre, sia utile un potenziamento del Commissariato locale con il passaggio dalla fascia B alla fascia A con conseguente aumento del numero di agenti in forza a Carpi". "Dopo i recenti fatti – prosegue Andrea Baraldi, direttore Confcommercio – abbiamo ricevuto telefonate da molti nostri associati che sono giustamente impauriti. Noi riconfermiamo la disponibilità alle forze dell’ordine: non bisogna fare gli ‘eroi’ in certi casi, ma affidarsi a chi è preposto a questo compito. Chiediamo che siano aumentate la video sorveglianza oltre al presidio sul territorio". Sul punto interviene anche Daniela Depietri, segretaria Pd Carpi: "Gli episodi che hanno colpito alcuni esercenti commerciali sono preoccupanti. L’amministrazione può agire attraverso gli strumenti della pubblica sicurezza.

Per questo, sosteniamo la richiesta del sindaco di convocare al più presto un Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza di contrasto alla criminalità. Si prendano tutte le misure necessarie affinché i cittadini di Carpi vivano senza timori in una città dove è garantita la sicurezza". m.s.c.