Rapine in serie spostandosi in taxi, il 41enne sarà giudicato con rito abbreviato

Era finito in manette ad aprile scorso per una serie di rapine nel Carpigiano: colpi commessi arrivando sui luoghi presi di mira in taxi (ovviamente i tassisti erano all’oscuro di tutto). Ieri per l’uomo, un 41enne rapinatore seriale, è stato incardinato il processo con rito abbreviato. Parliamo del campano ammanettato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi poiché ritenuto autore delle rapine aggravate commesse nei supermercati di Novi (In’s) e Limidi (Conad) il 30 e 31 marzo scorsi. In entrambi i casi il rapinatore, per recarsi sul posto e poi fuggire, aveva appunto utilizzato un taxi, chiedendo all’autista di attenderlo all’esterno poichè doveva compiere alcune veloci commissioni. Dopo due mesi di carcere, tra l’altro, il 41enne, tossicodipendente era stato trasferito in comunità ma, essendo scappato dalla struttura due volte, è stato nuovamente trasferito in carcere, a Poggio Reale, con l’accusa di evasione. Le attività investigative portate avanti dai Carabinieri di Novi e Soliera e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi avevano permesso in breve tempo di raccogliere gravi indizi nei confronti del 41enne, che era stato immediatamente portato in carcere a Modena. Fondamentali erano state infatti le immagini delle telecamere di videosorveglianza così come le descrizioni fornite in seguito dai due autisti dei taxi utilizzati dall’imputato.

