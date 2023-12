Rapinò l’ex consigliere Salemme. Patteggia due anni e tre mesi

Ha patteggiato due anni e tre mesi il ventenne tunisino senza fissa dimora accusato della rapina aggravata in concorso commessa ai danni dell’ambientalista ed ex consigliere comunale Emilio Salemme avvenuta nella tarda serata del 24 luglio dello scorso anno in via Taglio a Modena. L’udienza ieri mattina in tribunale. Salemme intorno all’una di notte stava tornando a casa a piedi dopo una cena in un locale con amici. Mentre camminava lungo la centralissima strada era stato spinto a terra da due individui che lo avevano aggredito alle spalle per poi sfilargli dalle tasche telefono cellulare e portafogli. L’ex consigliere, sotto shock e dolorante per le contusioni riportate nell’aggressione, era riuscito a chiamare subito i carabinieri che poco dopo si erano portati sul posto. I due nel frattempo erano scappati con la refurtiva lungo via Falloppia. Il rapinatore che materialmente aveva sfilato dalle tasche della vittima telefono e portafogli non è mai stato rintracciato mentre i militari sono riusciti a individuare ed arrestare il ventenne grazie soprattutto alle telecamere di sorveglianza installate lungo via Taglio. Il giovane infatti durante l’azione si era nascosto dietro una fioriera per controllare che non sopraggiungessero passanti, poi richiamava con un cenno il complice e insieme si allontanavano. Le indagini però avevano portato i carabinieri sulla strada giusta e il rapinatore è stato arrestato nell’ottobre scorso a Bolzano. Da oggi però è a piede libero perché gli è stata concessa la condizionale, decisione questa che ha lascito l’amaro in bocca a Salemme. "Quell’uomo è ora libero – le parole dell’ambientalista modenese –mentre occorreva una pena dimostrativa".

Emanuela Zanasi