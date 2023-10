Rapinò un coetaneo: condannato

Aveva sottratto il monopattino ad un altro giovane, buttandolo a terra. Ieri per la violenta rapina è stato condannato a due anni e mezzo di carcere.

L’imputato era un ragazzo appena maggiorenne di origine tunisina. I fatti risalgono allo scorso sei maggio ed erano avvenuti in pieno centro, in via Carteria. In quell’occasione l’imputato aveva fermato un conoscente, un coetaneo marocchino e, dopo avergli posto qualche domanda, l’aveva improvvisamente aggredito e spinto giù dal monopattino, per poi salire a bordo e fuggire.

Gli amici della vittima, che avevano assistito alla scena, avevano subito chiamato la polizia e gli agenti, giunti sul posto, avevano individuato poco dopo il responsabile, riconosciuto dalla vittima.

Nei confronti del 18enne erano così scattate le manette con l’accusa di rapina ma anche di danneggiamento: infatti, durante il trasferimento in questura il ragazzo aveva non solo opposto resistenza agli agenti ma anche danneggiato a testate il mezzo di servizio. Ieri, nel processo con rito abbreviato, il 18enne è stato condannato a due anni e mezzo di carcere.