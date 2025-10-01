Rapinò un tassista abusivo: rinviato a giudizio

Secondo le accuse contattarono e rapinarono un tassista ‘abusivo’, dopo aver chiesto un passaggio con relativo compenso. Una volta in auto, infatti, i due – secondo le indagini – avevano colpito e minacciato la presunta vittima per poi fuggire uno con il borsello dell’autista e l’altro, il complice, con la vettura del conducente.

I fatti erano avvenuti nel dicembre 2018. Ieri uno dei due imputati, entrambi marocchini, è stato rinviato a giudizio per il reato di rapina. L’altro, invece, ha già subito una condanna per furto del borsello. Secondo le accuse, in sostanza, i due complici quella notte, a dicembre 2018 avevano contattato l’uomo, sapendo che appunto prestava servizio come tassista abusivo. La vittima li aveva raggiunti alla Bruciata e avrebbe dovuto accompagnarli a casa ma, ad un certo punto della corsa i due lo avevano esortato a fermarsi. Uno dei balordi era quindi scappato per i campi dopo avergli sottratto il borsello. Il complice, invece, aveva sostenuto inizialmente di non conoscere l’altro ragazzo per poi afferrare per i capelli il tassista e fargli sbattere il capo sull’auto. Dopo di che, in base alle accuse, il giovane marocchino era fuggito a sua volta al volante del mezzo rapinato alla vittima, una Fiat Multipla. L’auto era stata rinvenuta nei campi dalla polizia qualche giorno dopo. Contestualmente la vittima della rapina era riuscita a farsi dare un passaggio da una coppia di persone e, dolorante e ferito, aveva contattato la polizia.

L’allarme scattò subito e, a seguito di indagini, gli inquirenti riuscirono ad individuare gli aggressori. Per uno l’accusa era quella di furto aggravato e il procedimento si è chiuso con una condanna. Per il secondo, invece, l’accusa di furto era caduta ma ieri è stato rinviato a giudizio, come chiesto dalla procura, per il reato di rapina. Ora l’uomo affronterà il processo.