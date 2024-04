Rapporti speciali con amici a quattro zampe

Tutti abbiamo stabilito dei rapporti speciali con i nostri amici a quattro zampe. Tutti almeno una volta nella vita abbiamo provato a convincere mamma e papà a regalarci un piccolo animale. Ma parliamo dei rapporti che stabiliamo con loro. Per noi sono degli amici con cui stare quando siamo soli e li trattiamo come persone vere o almeno non li trattiamo male. Avere un animale è un lavoro impegnativo ma l’amore che si prova per loro è immenso. La relazione uomo-animale è un legame interpersonale basato sull’affetto e sulla cura tra un essere umano e un animale. Tale relazione può assumere molte forme diverse, a seconda dell’animale coinvolto e della natura della relazione.