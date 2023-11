Rappresentanze sindacali alla Chimar Spa, si afferma Fillea Cgil

"Grande affermazione del sindacato Fillea Cgil di Modena nelle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e del rappresentante per la sicurezza (Rls) in Chimar Spa". Lo annuncia la Fillea Cgil, "unico sindacato in azienda con la conquista di tutti 3 i delegati (RsuRls). Le elezioni – spiega il sindacato – si sono svolte il 27 ottobre. Hanno visto una grande partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Il voto ha riguardato i lavoratori dei 6 stabilimenti di Soliera, Carpi e Modena. La Chimar è leader degli imballaggi industriali in legno per il mercato europeo ed internazionale e conta altre sedi in tutto il Nord Italia, tra Bologna Brescia, Milano e La Spezia per oltre 250 addetti complessivi. I 3 Rsu Fillea Cgil sono: Daniele Tafuri (anche Rls), Boguslav (Bob) Biegaj e Khalid Marghadi. La segreteria della Fillea Cgil – chiude il sindacato rosso – esprime grande soddisfazione per lo storico risultato ottenuto che premia il lavoro di tutela fatto negli ultimi anni dai funzionari Libero Carmelo Lenzi e Marco Calamita".