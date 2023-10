Raro insetto a Sant’Annapelago: "Chiederò al Parco di proteggerlo"

Un raro insetto ‘modenese’ è stato da poco avvistato nella zona di S.Annapelago in comune di Pievepelago. Dopo impegnative ricerche, è stato infatti fotografato un ‘dytiscus mutinensis’ da Fabrizio Bernardi di S.Anna, apprezzato conoscitore di natura, storia e tradizioni locali. Oltre alla rarità degli esemplari di questa specie, questo Ditisco ha la particolarità di essere individuato col termine mutinensis derivante da Mutina l’antico nome di Modena. Pochi gli esemplari esistenti in Grecia, Balcani e alcune regioni italiane, ancor più rare le immagini in natura.

"Era da diversi anni che ne supponevo l’esistenza in alcune zone del nostro alto Frignano – ci dice Fabrizio Bernardi (nella foto) – e solo dopo vari appostamenti, soprattutto notturni, sono riuscito ad avere le prove della sua presenza che ho subito segnalato agli enti interessati. E’ stata una grande emozione poterlo riprendere nel suo ambiente naturale semi-acquatico, in una zona che per ora si ritiene sia meglio non divulgare pubblicamente. A tale proposito e più in generale, interpellerò il Parco Emilia Centrale per il ripristino di alcune vecchie aree con torbiere (ormai interrate o bonificate nei secoli scorsi) per la salvaguardia di casi particolari di fauna rara. L’avvistamento è comunque la dimostrazione – conclude Bernardi – del valore naturalistico della nostra montagna modenese, ancora con ambienti che permettono la presenza di un’ampia gamma di varietà di animali anche quelli più rari".

Infatti il Servizio parchi e risorse forestali della Regione Emilia Romagna già da tempo segnalava che per questo Ditisco "sarebbe opportuno ottenere maggiori conoscenze sullo stato di salute di quest’insetto nel territorio regionale, dato che diverse segnalazioni sono datate e non più riconfermate e attualmente sono noti solo pochissimi dati sullo status di questa specie nel territorio emiliano-romagnolo. Si tratta di specie rara, particolarmente vulnerabile perché legata ad ambienti palustri più che altro in pianura, attualmente tra gli habitat più fragili e minacciati dell’Italia settentrionale". La presenza nel nostro alto Appennino sta quindi destando grande interesse nei ricercatori ambientali e faunistici. Fino ad ora questa specie non era contemplata in nessuna legge o normativa. Si tratta di specie dichiarata rara un po’ ovunque in letteratura e "Rara" è la categoria attribuita nella Checklist e Distribuzione della Fauna Italiana (Rocchi, 2005) sullo stato di conservazione di questa specie in Italia. Oltre a ciò non sono stati pubblicati dati più esaurienti sul suo status. Inclusa tra le specie particolarmente protette della Legge Regionale 152006 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna".

