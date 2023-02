Rassegna jazz, gli appuntamenti nel Modenese

"Suner on the road again" è il titolo della rassegna musicale ospitata dai live club targati Arci, seconda edizione di un’istantanea regionale che esplora un bouquet di situazioni raccolte per sperimentare e innovare, con un forte imprinting a sostegno delle produzioni locali. Sono 19 appuntamenti, quattro dei quali tra Modena e comuni limitrofi. Ribalta il 10 marzo per tre degli appuntamenti modenesi. Si parte col tripudio di suoni post punk dei bolognesi Leatherette (ore 21) al Circolo Mattatoyo di Carpi (via Rodolfo Pio 4). Il nome della band che si ispira a "Warm Leatherette", storico singolo di The Normal, una presa in giro della musica rock e del culto delle rockstar, sfoglierà "Fiesta", album d’esordio uscito il 14 ottobre 2022 per Bronson Recordings. Nella stessa giornata sul palco del Circolo Dude di Soliera (ore 22, via Berlinguer 201) i Giardini di Mirò propongono "Voiceless", show inedito dedicato al loro repertorio strumentale. Apre il live la cantautrice ferrarese Arianna Poli (soirée organizzata con il circolo Kalinka). Mentre al Circolo Vibra Club di Modena (viale IV Novembre, ore 22) i riflettori si accendono sui Rumba De Bodas, loro pure d’estrazione felsinea. Il 23 marzo al Circolo Fermata 23 di Camposanto sarà di scena Rares, che per l’occasione sfoglierà l’album Femmina" (in uscita il 10 marzo per Needn’t).

Gian Aldo Traversi