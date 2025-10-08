Rassegna teatrale all’Auditorium

L’Auditorium Ferrari, proprio mentre si sta ancora svolgendo la rassegna ‘Maranello Incontra’, presenta la rassegna teatrale per la stagione ‘25/26’: dal 18 novembre 2025 all’8 aprile 2026, sette spettacoli animeranno la città in una eterogenea commistione di linguaggi e forme artistiche. Si tratta dell’ottava edizione nella quale l’Amministrazione maranellese e ‘Ater Fondazione’ collaborano per mettere in piedi il palinsesto.

Si comincia tra poco più di un mese con un originale spettacolo a metà tra prosa e musica che rende omaggio a Domenico Modugno, ‘Nel blu, avere tra le braccia tanta felicità’; il secondo appuntamento vedrà invece protagonista l’attore Alessandro Haber con ‘Volevo essere Marlon Brando’.

Prosegue la kermesse con, in ordine: ‘La Vedova Allegra’ messa in scena dalla Compagnia Corrado Abbati, ‘La morte ovvero il pranzo della domenica’ con Serena Balivo, ‘Non ti scordar di me’ del Coro Filarmonica di Modena, la sonorizzazione live del film ‘Il pellegrino’ di Charlie Chaplin e ‘Poveri Cristi’ di Ascanio Celestini.

Grande concerto, infine, il 22 novembre 2025, quando Flavio e Cristiano Manzoni si esibiranno al pianoforte per il cinquantesimo anniversario del ‘Köln Concert’.

"Affiniamo l’offerta proposta ai cittadini – commenta il Sindaco Luigi Zironi –. La sfida è sempre quella di investire nella cultura cercando di perseguire prodotti di qualità associandosi, però, a una accessibilità di prezzo e di mezzi. Da menzionare inoltre due importanti riconferme: il teatro per le famiglie e gli spettacoli dialettali. Da una parte, una dimensione legata ai giovani, dall’altra, commedie spensierate nelle quali torniamo a parlare la lingua delle radici. L’impegno è dunque confermato".

Gabriele Arcuri