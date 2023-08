Ratti, rifiuti e risse tra tossici I residenti di via Crispi al limite: "Segnaliamo, nessuno risponde"

di Valentina Reggiani

Strade invase dai ratti e un insopportabile tanfo che si propaga nell’aria, partendo dai rifiuti abbandonati da chi, evidentemente, non ha ben capito come funziona la raccolta differenziata.

A segnalare la situazione di allarmante degrado sono ancora una volta i residenti della zona Tempio-Stazione, in particolare di via Crispi. "Io e mio marito abbiamo inviato queste foto alle autorità – spiega Alessandra – perchè la situazione non è più sostenibile e tanti residenti ci hanno comunicato che stanno vendendo le proprie abitazioni".

"A pochi mesi dall’introduzione della nuova modalitá di raccolta differenziata dei rifiuti sto riscontrando una grave infestazione di grossi ratti che girano in superficie a qualsiasi ora del giorno e della notte – commenta Stefano Monfardini –. Ho piú volte segnalato questa problematica al Comune e agli amministratori condominiali, i quali fanno intervenire le compagnie di derattizzazione, ma purtroppo non basta per contenere il fenomeno. Nelle strade sono costantemente presenti rifiuti abbandonati da persone che non rispettano le regole della nuova modalitá di raccolta".

"Ho ripetutamente segnalato gli abbandoni dei rifiuti a Hera mediante la app ’Il Rifiutologo’ e call center – prosegue – ma il problema persiste e la pulizia delle strade avviene a singhiozzo".

"Vivo nel quartiere da 8 anni e non ho mai visto una situazione del genere – aggiunge –. Spero che questa condizione non diventi la normalità per Modena".

Un’altra residente conferma la situazione di degrado, sottolineando che "il garage chiuso e in disuso di fronte al Modena Centrale è infestato di topi, anche perché c’è un tubo rotto che permette ai ratti di salire direttamente dalla fogna – denuncia Patrizia –. Sul tema spacciatori e tossicodipendenti continua ad essere un disastro: ci sono continue e violente liti e noi lavoriamo durante il giorno, ma le urla ci svegliano in piena notte".

"Durante il giorno qua si radunano tutti i pusher di Modena – prosegue la residente – e ora abbiamo il problema dei ratti che hanno infestato la zona in maniera terribili. A seguito delle segnalazioni hanno adottato qualche rimedio ma non è risultato sufficiente: qualcuno deve risolvere la situazione, non viviamo più".