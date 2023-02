"Rattoppate e scollegate Ciclabili da migliorare"

di Sofia Berselli Tante piste ciclabili a Modena, molte in buono stato, ma alcune invece in pessime condizioni. Nel nostro viaggio tra le corsie dedicate alla bici abbiamo potuto notare come a fronte di una rete generale tutto sommato accettabile per chi monta in sella le corsie riservate siano del tutto assenti in determinate aree della città, mentre altri tratti sono pieni di buche, oppure con radici che arrivano a sollevare l’asfalto costituendo un pericolo per chi le attraversa perchè lo rendono dissestato. Inoltre, sempre da quello che abbiamo riscontrato nel nostro tour, pare evidente che nel corso del tempo si sono succeduti diversi cantieri in tempi diversi, per cui spesso l’asfalto risulta poco omogeneo e ricco di imperfezioni e rattoppi. Partendo dalla pista ciclabile di viale Caduti in guerra, vicino alle scuole elementari De Amicis, si possono notare per esempio vari solchi e buchi lungo il tragitto, dovuti agli abbondanti interventi che sono stati fatti sull’asfalto e che rendono il tratto molto irregolare. Anche la pista ciclabile di viale Buon pastore, all’altezza del Teatro delle passioni, presenta un manto piuttosto disomogeneo, con buche e cavità di varia natura che rendono difficoltoso se non pericolosa la marcia per chi va in...