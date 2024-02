Ravarino capitale della matematica: "Focus sull’intelligenza artificiale"

Per due settimane Ravarino sarà crocevia della cultura scientifica, continuando una tradizione di attenzione verso gli aspetti divulgativi della matematica iniziata dodici anni fa. E dal 2 al 16 marzo promuove la rassegna "Non TemiAMO la Matematica", qualificati e stimolanti incontri pubblici e conferenze con clou il 14 marzo nella Giornata del Pi Greco. Tema centrale quest’anno "L’intelligenza artificiale". "Con questa rassegna - spiega la sindaca Maurizia Rebecchi - prosegue il nostro impegno per far scoprire ad un pubblico sempre più ampio quali e quante siano le relazioni tra la matematica ed il mondo che ci circonda, in ambito tecnico-scientifico ma anche in ambito artistico, musicale, poetico. Quest’anno abbiamo voluto affrontare un tema di grande attualità quale l’intelligenza artificiale: una realtà matematica molto avanzata, che consente di creare modelli in grado di comprendere ed interagire con noi usando il nostro linguaggio". Si inizia il 2 marzo con il fisico matematico Pierluigi Contucci, che terrà la conferenza su "Paura dell’intelligenza artificiale? No, grazie!". Il 9 marzo, poi, si parlerà dell’applicazione dell’intelligenza artificiale nella produzione di automobili con relatori Luca Zoboli e Luca Pirré, pianificatori di produzione presso la Lamborghini, che aiuteranno a scoprire come l’intelligenza artificiale trova già applicazione nella nostra Motor Valley. Giovedì 14 marzo salirà sul palco il professor Piergiorgio Odifreddi, volto storico della rassegna, con una lezione su "L’Intelligenza artificiale: l’ultima scintilla - Algoritmi e informazione". Si chiude il 16 marzo con il convegno nazionale di didattica della Matematica, rivolto ai docenti, ma aperto a tutti, che si concluderà alle 17 con la conferenza su "Poesia e Matematica", conversazione con il professor Bruno d’Amore, matematico, e il professor Alberto Bertoni, docente di Letteratura e Poesia. Ad accompagnare i presenti in questi appuntamenti sarà un avatar, ARIA, acronimo dei sostantivi: accessibilità, ricerca, innovazione, e anche avanguardia. "Sarà lei - spiega l’assessore Patrizio Piga - a presentare le conferenze ed i laboratori al pubblico. Con essa vogliamo evidenziare che dietro l’intelligenza artificiale c’è la scintilla della creatività umana". La rassegna dedica, poi, ai ragazzi delle scuole medie laboratori e attività che sono portati avanti da Officine Golinelli. "Con i più grandi di loro – spiega Rebecchi - sono già avviati laboratori per avvicinarli all’intelligenza artificiale".

Alberto Greco