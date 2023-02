"Ravarino, i lavori alla Statale non sono più rinviabili"

"Rinnoviamo la necessità, espressa in più modi e sedi dalle sindache dei Comuni di Ravarino e Camposanto, di procedere quanto prima alla realizzazione degli interventi necessari affinché la strada statale 568 possa svolgere il ruolo di importante asse di collegamento fra l’area nord della Provincia di Modena ed il territorio bolognese, in piena sicurezza ed efficacia per i trasporti". Con queste parole Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, ha scritto ad Anas e alla Regione Emilia-Romagna, per sollecitare azioni concrete sulla Statale che attraversa i Comuni di Ravarino e Camposanto al confine con la provincia di Bologna. In particolare, la lettera sottolinea la necessità "di procedere quanto prima alla realizzazione delle opere di tombamento del canale consortile Collettore Dogaro nei tratti in cui si prevede l’allargamento e l’ammodernamento della sede stradale, quale completamento dei lavori di risanamento della pavimentazione di superficie realizzati l’estate scorsa". Braglia ribadisce che "la realizzazione di opere di ammodernamento e di adeguamento della strada non possano attendere ulteriormente come, purtroppo, ci viene dimostrato dall’alto numero di incidenti in cui sono coinvolti mezzi pesanti e automobili". Per la sindaca di Ravarino, Maurizia Rebecchi "l’adeguamento di questa infrastruttura stradale è non più rinviabile, oltre che richiesto da cittadini ed imprese, che lo sentono come strategico per continuare a far circolare persone e merci in sicurezza e a supporto delle significative economie locali" mentre la sindaca di Camposanto Monja Zaniboni sottolinea che "quando ci sono fenomeni importanti di piogge la strada si allaga a causa della difficoltà di deflusso delle acque diventando molto pericolosa per chi l’attraversa e servono azioni condivise tra Anas e gestore dei sottoservizi del territorio affinché si risolva il problema dell’allagamento della Statale nel tratto in cui attraversa la zona artigianale di Camposanto". La strada statale 568 fino al 2021 era di gestione provinciale, poi la competenza è stata trasferita insieme ad altre arterie come ad esempio la strada 413 Romana (Nazionale per Carpi), la 623 (Vignolese) per un totale di 127 chilometri di strade.